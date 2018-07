Reta: archivan la causa por los audios que involucraban a Sánchez en un presunto “apriete”

La Fiscalía archivó la causa iniciada con una denuncia penal de los concejales Julio “Pity” Federico y Martín Garrido, en torno a la difusión de audios que involucraban al intendente Carlos Sánchez en un presunto “apriete” a la familia de una mujer fallecida en Reta. Estos audios fueron atribuidos a Teresa Magnetti, dirigente social vinculada a Cambiemos, a la que también se sindicó en su momento como responsable de distribuir en la localidad balnearia elementos de parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sin articular con la dependencia local de esa cartera.

La noticia del cierre de la causa la dio a LU24 el concejal Federico, quien indicó que “claramente, lo que se decía que era lo nuevo, en la política, lamentablemente no es así. Cuando salió el tema de ‘Teresita’ en el Concejo Deliberante fue escandaloso, porque unos la conocían, otros no, unos decían que habían tomado mate con ella, otros no, cuando la mujer era claramente una puntera política de Cambiemos que incluso se sentaba con el presidente. Entonces no te podés quejar de la otra política, porque la mujer tenía un gran poder sobre Desarrollo Social, y nunca quedó claro qué hacía usando los recursos del Estado para hacer política. Estos son los momentos en los que la gente espera contundencia. Los peronistas somos los chuecos, feos y malos, ellos no. Y minimizan todo, como si nada hubiera pasado. La gente que confió en ellos no esperaba estas cosas”.