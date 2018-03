Reta cierra una temporada de verano más que positiva

La temporada 2017/2018 fue más que positiva para Reta, así lo indicó el delegado de la localidad balnearia, Gustavo Petersen, haciendo un balance general de la temporada, delegado de Reta. En primer término, Petersen explicó que “la temporada ha sido muy buena, con mucho movimiento de gente, sobre todo en enero Reta estuvo muy lleno, un poco desbordado los fines de semana. Comercialmente hay distintas opiniones porque hubo negocios que no trabajaron como pensaban”.

“La segunda quincena de enero fue de lo mejor, hubo un fin de semana que estuvimos desbordados con el alojamiento. En los primeros días de febrero también se vivió un fin de semana muy bueno. La gente viajaba sin reservas y fue un poco difícil ubicarlos”, indicó.

También, Petersen le dio su mérito a las condiciones climáticas que se dieron: “Tuvimos días muy parejos y lindos, no hubo muchos días de viento, hubo días tranquilos. Noches muy cálidas también, cosa que algo que antes no sentíamos en Reta. Casi no hubo días de lluvia, todo esto ayudó a que sea una buena temporada”

Ayer, Petersen mantuvo una reunión con el bloque del Movimiento Vecinal, a lo que se refirió diciendo que “el pedido del intendente es que no nos relajemos y sigamos trabajando, ya pensando en la temporada que se viene. Reta este año tendrá un nuevo parador, vamos a seguir trabajando para hacer un control en los paradores que hay también para que la temporada que viene nos agarre bien”.