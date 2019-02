Reta continúa conmocionada por el robo a la panadería de Laborde

La comunidad de Balneario Reta, Walter Pereyra, desde Balneario Reta, habló con LU 24 luego del hecho delictivo en la panadería de la familia Laborde, días pasados, el que conmocionó y conmociona aún lo sucedido en la localidad.

Conocedor desde siempre del lugar, por su labor como guardavidas y del hoy Balneario Walter´s, dijo que “hay mucha gente con miedo, con bronca, y nosotros personalmente lo lamentamos mucho porque son una familia muy conocida y tradicional de Tres Arroyos, muy buenas personas, siempre correctos y cumplen con todo; creo que todos tenemos que estar unidos, que este hecho nos pegue para luchar contra la delincuencia”.

El caso Zingales

“Estoy en contra de lo que sea violencia, recuerdo el caso Zingales, donde les pegaron a gente mayor, yo no sé cómo actuaria pero eso es un acto de cobardía, de gente basura que nunca hizo nada y se roban el esfuerzo y sacrificio de otras personas, no lo digo por el caso de Laborde porque le pasa a cualquiera en cualquier momento, como pasa en el resto del país”, dijo.

“Son cinco agentes de policía, yo creo que Reta dejó de ser lo que era hace rato cuando con un policía se vigilaba todo, pero hay mucha gente radicada nueva, por lo que habría que tener otro tipo de control cuando ingresan al pueblo”, agregó.

“El móvil pasa pero no alcanza”

“Veo porque yo vivo en el parador y ando levantado todo lo que puedo, el móvil pasa de vez en cuando pero creo que con eso solo no alcanza, tendría que hacerse otro tipo de prevención, como yo hacía cuando era Guardavidas, la prevención es necesaria”, relató.

“Escuché versiones sobre movilizaciones por el tema, pero no me han convocado, y creo que de existir la misma debería estar todo el pueblo”, sostuvo Pereyra.

“Queremos trabajar para poder pagar las cuentas”

“Están haciendo unos días espectaculares, hoy mismo es un dia bárbaro con un poquito de viento norte-noroeste, ayer y otros días atrás mucha gente y vamos a ver si podemos trabajar, para tratar de hacer un peso y poder pagar todas las deudas, y creo que toda la gente de Reta esta en eso, en atender al turista lo mejor posible”.