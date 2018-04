Reta: el delegado interino Oscar Toledo, 30 años de experiencia en el ámbito municipal

El delegado interino de Reta, Oscar Toledo, habló por LU 24 respecto a “tener una mayor responsabilidad” en cuanto a las tareas que estaba realizando hasta el momento de su designación, como capataz de la dependencia municipal.

“Tengo una vasta experiencia, hace 30 años que trabajo en el ámbito de la Municipalidad. Me han dicho que tengo que cumplir funciones por 60 días”, expresó.

Toledo, quien se desempeñó durante 20 años junto a Juan Carlos Rodríguez y ahora lo hacía con Gustavo Petersen, afirmó que se enfocan a las tareas por el tema hídrico. “No es muy fácil sacar el agua de Reta, la de lluvia se va fácil pero el problema es la que está constante, la de las napas, y afloja todas las calles. Estamos trabajando con el escurrimiento, limpiar las cunetas y llevarla hacia el mar. También se nos viene la poda y estamos abocados a la apertura de calles”, explicó. “Reta es naturaleza extrema, y estamos abocados a todo eso”, añadió.

“Estar atentos”

En cuanto a los últimos reclamos de la comunidad, dijo que “hay que trabajar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, hay que estar atentos a esas situaciones, no me gustaría estar en los zapatos de esa familia”, dijo en relación al reciente fallecimiento de una vecina.