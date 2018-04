Reta: El titular de Fomento gestiona ayuda ante falta de respuestas del municipio

Luego de la reunión producida este miércoles en Reta entre autoridades municipales y vecinos en la sede de la Delegación Municipal de esa localidad del distrito, LU 24 consultó a quien preside la Comisión de Fomento, Gustavo Saldungaray, quien afirmó que al momento de su asunción, dos años atrás, el objetivo era “trabajar por la salud y la falta de médicos”.

“Enviamos notas, cartas, y el tema es que siempre que lo planteamos nunca pudimos tener màs de un médico; Reta ya no es un pueblito y la demanda es necesaria”, manifestó.

Ayudas de Provincia y Nación acopiadas en un galpón

Saldungaray explicó asimismo que han recibido ayuda desde Provincia y Nación con ayudas directas desde esos ámbitos a través de gestiones de la Comisión que preside, al indicar que “se vienen realizando pedidos y ellos nos han enviado ayudas al no recibir respuestas desde el municipio”, e hizo referencia a que “cuando estaba la Dra. Mirmi se presentó nota, y nos hemos presentado de forma espontánea en la Sala sin saber que estaba; son este tipo de situaciones por las que uno se moviliza y realiza otro tipo de contactos, que uno hace cuando no logra respuestas; por lo que se buscan en otros sectores las respuestas para el pueblo”.

“Nosotros acopiamos, yo tengo un galpón de cien metros cuadrados con aislación térmica, donde acopiamos los materiales, hoy no contamos con unas cincuenta frazadas y unos paquetes de fideos que tenemos dentro de la vivienda para entregar, porque tratamos de entregarlos enseguida, hay familias en Reta que viven en algunos casos sin electricidad, y solicitan ayuda, està muy difícil hoy día, yo soy maestro mayor de obras y no tengo trabajo actualmente”, describió.

“Se sabía que no había médico y no se informó”

Al referirse a los últimos sucesos que ocurrieron en la localidad tras la muerte de una vecina, el fomentista aseguró que “en ese momento se sabía que el médico no iba a estar, y no se informó, porque no habían logrado cubrir el cargo desde las autoridades, y a medida que íbamos llegando a la sala nos dábamos cuenta que no había médico”.

“El médico se acobarda al trabajar 24 horas los 365 días”

“Luego de la lamentable muerte de Andrea, decidimos llamar a una movilización el domingo por la tarde, como para que nos den explicaciones, y estamos dolidos porque desde la convocatoria esa la Dra. Tarchinale nos pone en la caratula de revoltosos, violentos, que acobardamos al médico; y yo creo que el medico se acobarda, al trabajar 24 horas los 365 días”, expresó.

“En la reunión les planteé que tenemos otro caso, otro cuadro parecido, acá en e l pueblo por el que no puede faltar un médico; hace quince días esta persona se salvó porque estaba el médico en la Salita y lo pudo estabilizar”, dijo.

“Es doloroso por lo que está pasando el delegado”

“Es muy doloroso también para el pueblo lo que está pasando el señor delegado; el pueblo no quiere màs situaciones como la que se vivió, pero era necesario convocar a las autoridades, por medio de una movilización del pueblo; es muy complejo estar en una comisión, no es estar en un partido político, no estar afiliado, es ser díscolo”, agregó.

La concurrencia de la ANSES

Dijo que” tampoco se cuenta en este momento, y ante la acefalía en la titularidad de ANSES Tres Arroyos, cuyo recambio de autoridades aún no se concreta, “no viene la gente cada quince días o un mes, para cubrir la necesidad de gestionar una garrafa, o de una asignación que no se estaba pagando, lo que es también perjudicial para los vecinos, porque viajar a Tres Arroyos les significa un gasto de cuatrocientos pesos para poder gestionar este tipo de ayudas”.

Reiteró que “el medico es una necesidad básica, no es un capricho, algo que no se puede controlar, el pueblo precisa un médico, y me gustaría que los medios de comunicación publiquen que se necesita un médico para poder ayudar, porque por ahí alguien se engancha y decide venir.

“El recambio necesario de autoridades de la Comisión debe darse cada año”

Finalmente, Saldungaray afirmó que la renovación de autoridades de la entidad que actualmente conduce “será el 30 de este mes a las ocho de la noche; yo soy un convencido que las autoridades deben renovarse cada año, y no voy a dejar de trabajar por el pueblo, pero se necesitan caras nuevas para seguir luchando; en 2016 se publicaron reuniones en las que se lograron algunas cosas y otras no, por eso queremos darle la oportunidad a las personas del pueblo de integrarse, dando horas de trabajo y gestión, pero se llega”.