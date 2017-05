Reunión de Comisión Social: preocupa el aumento de tarifas de luz

La reunión de Comisión Social programada para el 25 de mayo se terminó llevando a cabo el día de hoy en la Municipalidad de Tres Arroyos. En este caso departieron con integrantes de la Cooperativa Eléctrica CELTA debido al incremento de las tarifas de luz, en este sentido la edil Mercedes Moreno señaló que “nos preocupaba mucho la situación de los vecinos con respecto al uso de energía eléctrica y el aumento de la tarifa. Invitamos a CELTA para que nos pueda clarificar un poco, como repercute el aumento en la energía que compra la CELTA y cómo repercute en el vecino el aumento de la tarifa aprobado recientemente y con un nuevo aumento en diciembre”.

La situación es complicada, se están hablando de aumentos para los vecinos del 47% o 48% de acuerdo al consumo y 50% para los pequeños comercios “hemos tenido una respuesta satisfactoria de la cooperativa, sobre todo en virtud de que no se está ejecutando el aumento ahora mismo. Para el vecino no está repercutiendo, el tema es cuando se levante la cautelar y se ejecute el aumento el vecino va a tener que pagar los meses que no se ejecutó el aumento” explicó Moreno.

En tanto que el Jefe del Área Comercial de CELTA, Alejandro Barragán agregó que “hay mucha más gestión de cobranza porque a la gente no le está alcanzando la plata. Los cortes se hacen como se venían haciendo antes, forma parte de la gestión de cobranza. Nosotros somos de estar muy cerca de los asociados y tratamos de llegar a que no se queden sin energía. Tenemos una incertidumbre respecto a la tarifa, a partir de eso no podemos hacer ninguna evaluación de lo que pueda pasar al no tener las cuentas claras sobre la mesa”.