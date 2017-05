Reunión de ex soldados clase 1965 que cumplieron el servicio militar

Se realizó una reunión con cena convocada por ex soldados clase 1965 que cumplieron el servicio militar obligatorio en San Carlos de Bariloche en el año 1984. El motivo de la reunión fue para ultimar detalles de un hecho inédito en el ejército, ya que 33 años después van a estar una semana alojados en el mismo cuartel cumpliendo actividades militares (acorde a sus edades) y reafirmando el juramente a la bandera el 20 de junio.

LU 24 dialogó con Julio César Benedetti, ex Coronel del Ejército Argentino, quién dijo “esto fue motivado por quienes cumplieron con el servicio militar obligatorio en el año 1984. Ahora estamos organizando el recuperar la memoria de los tiempos que vivimos en Bariloche en la Escuela de Montaña. El juramento a la bandera patria se va a renovar el próximo 20 de junio y paralelamente vamos a renovar algunas de las actividades que estuvimos haciendo, dónde estuvimos acampando”.

“La vida del soldado no es estrictamente el rigor, la disciplina y el reglamento, sino esto de transmitir y adquirir valores. Algunos de ellos nos cuentan cosas que aprendieron, lo que vieron mal de nosotros y es un aprendizaje permanente. La humildad es una virtud que hay que trabajarla, la vida del soldado de montaña es una vida plagada de momentos de ejercitar las virtudes, no somos buenos por naturaleza” sostuvo.

Sobre el final Benedetti, con algo de emoción, agregó que “es una linda oportunidad llegar a la comunidad de Tres Arroyos, muchas gracias a la ciudad por la gente que puso a disposición del ejército”.