Reunión de la Asociación de Prestadores de Energía de la Provincia de Buenos Aires en Tres Arroyos

Se reunió este jueves en Tres Arroyos la Asociación de Prestadores de Energía de la Provincia de Buenos Aires (APEBA) que integra a las 14 cooperativas más importantes. Denunciaron destrato por parte del gobierno de Cambiemos y que a nivel económico la están pasando muy mal.

En la sala del Consejo de Administración de la CELTA el anfitrión, Nicolás Ambrosius, dio la bienvenida a los presentes y le cedió la palabra a Oreste Binetti, presidente de APEBA y de la Cooperativa de Luján, quien hizo referencia a la medida del gobierno bonaerense de no incluir tasas ni adicionales ajenas al consumo de energía en las facturas de suministro de electricidad.

“Los conceptos ajenos nunca fueron una avivada de las cooperativas eléctricas, nosotros simplemente habríamos prorrogados porque dependemos del OCEBA, todos los recortes periodísticos hablaban del mal manejo de las cooperativas, tal es así que el secretario de energía de la nación en otros artículos amenazó con llevar a la justicia a las cooperativas si no aplican el aumento de luz”, expresó.

Hoy el INAES intimó a las cooperativas a poner inmediatamente en vigencia la Resolución Nº 3442/2018 donde deberá dar cumplimiento con lo allí establecido y facturar dicho servicio de forma autónoma e independiente de otros conceptos ajenos.

“Nosotros no tenemos ningún problema en dar cumplimiento a todas las disposiciones, pero hoy no sabemos a quién hacerle caso porque nosotros tendríamos que hacer lo que dice el OCEBA, sin embargo tenemos que dar cumplimiento a quienes dependemos todas las cooperativas”.

Asimismo consideró que “las resoluciones de todos los aumentos eran necesarios, a lo mejor no como se aplicaron, pero las cooperativas seguimos siendo las mismas de hace 20 o 30 años, las cooperativas nunca le hemos creado problemas a ningún gobierno”, agregó.

En tanto Óscar López, gerente de la Cooperativa Eléctrica de Olavarría, indicó que “no somos merecedores de este destrato que estamos siendo objeto, las cooperativas siempre hemos sido el sostén de los problemas sociales, de las comunidades, tenemos nuestras propias acciones desde contención y no somos una distribuidora, ni una empresa privada, y pretendemos en el fondo que no se nos compare, creo que a nivel económico la estamos pasando muy mal”. También consideró que los mercados que las cooperativas cubren dentro de la provincia de Buenos Aires no son rentables.

“La única salía a esta cuestión es el diálogo con los dirigentes políticos, con los funcionarios y con la sociedad a la cual uno sirve y a la cual le tiene que responder”, añadió.

A su turno Óscar Trota, secretario de la Cooperativa de Salto, manifestó que “ponen a las cooperativas en el ojo de la tormenta, nosotros no tenemos nada que ver, lo único que hacemos es cumplir con la función social de dar buen servicio y nos toman como para desviar el tema de los tarifazos y de todas estas cuestiones que pasan”.

Roberto Zuccarelli, presidente de la Cooperativa de Pergamino y vicepresidente de APEBA, también habló de los conceptos ajenos e indicó que los socios aceptan que estén, además de todos los servicios que prestan las cooperativas.

Para cerrar Ambrosius reiteró el pedido de diálogo y dijo que “lo que hay es desconocimiento de cómo funciona una cooperativa y de la función social que tienen”.