Reunión de la Mesa de Zoonosis: Preocupa incremento de tuberculosis

Se cumplió hoy en la Municipalidad la reunión de la Mesa de Zoonosis Rural, en la que se conocieron datos sobre el incremento que han tenido la tuberculosis y la hidatidosis en el distrito.

El presidente del Círculo de Veterinarios, Enrique “Ticho” Groenenberg, al finalizar el cónclave, se mostró “preocupado, ya que tuvimos datos desde SENASA que nos preocupan un poco; Pablo Plá comentó la existencia de 196 casos de tuberculosis correspondiente a 2539 tropas de 82 establecimientos sobre los 560 que hay en el partido lo que da un 14,6 % de casos”.

“Esto se produce por falta de control” –dijo- “porque la tuberculosis no se puede vacunar, es la misma la animal que la que agarra el ser humano, es una zoonosis porque puede contagiarse de hombre al animal o viceversa; no hemos tenido datos sobre si se ha registrado algún caso puntual últimamente, pero me preocupan los datos, y queda de parte de SENASA y veterinarios hacer los controles pertinentes para que disminuyan los casos”, agregó.

Una vez detectado el problema, el animal va a la venta y en los frigoríficos, de acuerdo al grado de contaminación se elimina la media res o el cuarto que está afectado, con un informe, el animal no tiene cura y va directamente a faena”, explicó.

“Otro dato preocupante es el incremento de casos de hidatidosis: 1041 casos positivos, es una enfermedad que transmite el perro que se contaminan cuando ingieren pasto que defecó el perro, lo voy a tratar en la comisión del Círculo para trabajar sobre desparasitación del perro que es donde se corta la cadena”, relató.

“El control de la tuberculosis está bajo la esfera de SENASA porque no están en vigencia los planes de control, los que quedaron relegados y hasta el día de la fecha no se han puesto en marcha”.