Reunión positiva en Claromecó con la Comisión del Vivero, vecinos y funcionarios

El Secretario de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Económico Municipal, Carlos Bayúgar, destacó los resultados de la reunión de la que participó ayer en Claromecó, cuando se concretó un nuevo encuentro de la Comisión del Vivero, como así también la labor de Ávila en la localidad y el compromiso y proyectos de vecinos.

“Fue interesante, se presentaron propuestas. Horacio Abraham, Prof. de Educación Física del lugar presentó un proyecto para armar una especie de estación deportiva- recreativa en un sector del ingreso, sobre el lado izquierdo que no es utilizado. Lo hizo con el apoyo de alumnos y una profesora de arte, para que la gente pueda hacer actividad física allí y se comenzará a trabajar en esto, porque la idea es que esté habilitado para la temporada próxima”, dijo Bayúgar.

Mencionó también que el otro proyecto, está relacionado a construcción de nuevas estufas, en aquellos sitios en los que los vecinos no cuentan con el servicio de gas y la utilización de leña del vivero.

“Es un proyecto de gente de la Escuela Agraria; un matrimonio que tiene idea de hacer estufas leña para quienes no tienen gas. No son estufas comunes, se hacen con ladrillos y quien está a cargo del proyecto, está capacitada para asesorar a quien esté interesado en hacerla. La leña sería del vivero y tienen pensado forestar después, para reutilizar esas plantas para consumo también”, agregó.

El funcionario también mencionó que hicieron el recorrido donde se concretaron forestaciones nuevas, “hablamos también de los animales que hay dentro del vivero; de hacer una ordenanza al respecto y, hablaremos con la gente que trabaja dentro del predio, para que solucionen el tema de los caballos. También estaba presente la gente de la Sociedad de Fomento”.

Destacó además el trabajo de Carlos Ávila, referente del Ente Descentralizado y su gente “y desde acá trataremos de apoyar en lo que se pueda”, anticipó.