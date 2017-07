Revuelo en Pringles: condenan a exayudante fiscal y precandidato de Oreste

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocó la absolución de un exayudante fiscal de Coronel Pringles, acusado de archivar causas y "proteger" a médicos y policías, y lo condenó a una pena de dos años y medio de prisión en suspenso, por lo que no irá preso. No obstante, el caso trajo una repercusión mayor ya que el ahora sentenciado es precandidato a consejero escolar por la lista que impulsa el exintendente Carlos Oreste.

El fallo recayó en Fernando Enrique Martínez, quien también fuera secretario municipal de Seguridad de esa ciudad entre 2014 y 2015. Martínez había sido absuelto el 22 de septiembre de 2015, por parte de la jueza en lo Correccional Nº 3, Susana González La Riva, aunque la fiscalía apeló y la Sala I de la Cámara, con los votos de los jueces Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri, lo sentenció.

Llegaba acusado por 6 hechos, aunque le imputaron 4, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, según señala el diario bahiense La Nueva.

En tanto, el diario El Orden, de Coronel Pringles, dio cuenta de las repercusiones del fallo en la comunidad pringlense, al indicar que “un gran revuelo generó la decisión de la Justicia de condenar al exayudante fiscal de esa ciudad, Fernando Martínez, por archivar causas y brindar protección ilegal a médicos, policías y funcionarios. No sólo por el hecho en sí, sino porque el acusado había sido anotado como precandidato a consejero escolar por el partido vecinalista Entre Todos, que lidera el exintendente Carlos Oreste”.

Si bien el abogado no irá preso, quedó inhabilitado por 7 años para ejercer la función pública y durante 3 tendrá que cumplir reglas de conducta.

Por eso se espera que en las próximas horas el propio Oreste anuncie el retiro de Martínez de la lista que presentó para las primarias de agosto.

Más allá de esto, se siguen haciendo especulaciones sobre el impacto que la condena del exayudante fiscal tendrá sobre el nuevo proyecto político del exjefe comunal.

Es que Martínez no sólo figuraba en la lista de Oreste, sino que también lo había acompañado como subsecretario municipal de Seguridad durante gran parte de la gestión que culminó en diciembre de 2015.

FUENTE Y FOTO: La Nueva y El Orden