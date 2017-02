Revuelo en Seguridad: se robaron entre 2 y 3 motos secuestradas en operativos

Si bien aún no se pudo verificar si se trata de 2, 3 o incluso más unidades, se confirmó oficialmente que se robaron motos del depósito en que se dejan bajo custodia los vehículos secuestrados en operativos de la Secretaría de Seguridad. El hecho ocurrió entre anoche y la madrugada de hoy, y los rodados estaban depositados en el Corralón Municipal. Los malvivientes habrían ingresado por un segmento de la avenida Güemes donde no hay portón ni personal de seguridad, que sí se encuentra apostado por el acceso oficial sobre la misma avenida. En el interior de ese espacio, que el Corralón Municipal cedió a Seguridad para depositar vehículos incautados en operativos de tránsito, tampoco hay cámaras de videovigilancia.

“Muchas precisiones no puedo adelantar porque todavía se está investigando. Los delincuentes ingresaron por Güemes e hicieron un recorrido bastante complejo, pero llegaron donde querían. Reventaron varios candados y atravesaron cuatro portones hasta llegar al galpón de donde se llevaron dos o tres ciclomotores. Estuvo la Policía Científica que levantó algunos rastros, y la Policía de Investigaciones ya está trabajando”, admitió el titular de la cartera de Seguridad, Werner Nickel.

Según reconoció el propio funcionario, se había planteado la necesidad de contar con cámaras de seguridad y custodia policial en ese depósito, pero los delincuentes “nos ganaron de mano”. No obstante, Nickel advirtió que “por suerte, alguna imagen quedó en las cámaras del Centro de Monitoreo, así que si fallamos en la prevención, esperamos que la investigación dé algún resultado”.

El hecho, confirmó Nickel, se constató algo después de las 4.30 de la madrugada de hoy, cuando personal de la cartera fue a llevar una moto al depósito, secuestrada en ese momento, y se encontró con un portón abierto.

Hasta un patrullero

El robo de motovehículos depositados en la Secretaría de Seguridad como resultado de operativos de tránsito reconoce antecedentes en Tres Arroyos. Cuando esa dependencia funcionaba en el edificio de la calle 1810 al 400, se robaron una moto que había sido secuestrada en un operativo y el hecho motivó un prolongado reclamo del propietario. La propia Secretaría sufrió también un robo cuando funcionaba en San Martín 525. Allí, en 2007, delincuentes forzaron el acceso, abrieron una caja de seguridad y se llevaron el dinero producto de la venta de tarjetas de estacionamiento medido, que por entonces oscilaba entre los 1500 y los 2000 pesos.

Pero el dato insólito fue sin duda la desaparición de un patrullero afectado al servicio de la Comisaría Primera. Su faltante fue detectada tras la asunción del entonces capitán Omar Garrido como jefe de la Policía Comunal, en 2008. Garrido ordenó una suerte de auditoría o inventario, y notó que un móvil se había esfumado. Nada se conoció luego, oficialmente, sobre el derrotero de la causa judicial que debió haberse iniciado en aquel momento.