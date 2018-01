Reyes: “Hay dos cuestiones primordiales a resolver en Dorrego: Vivienda y trabajo”

El intendente municipal del distrito de Coronel Dorrego, Raúl Reyes estuvo presente en la entrega de premios del concurso pesquero realizado en Marisol, y habló con LU 24 respecto a diferentes aspectos de su gestión.

Dijo que 2017 “terminó de la mejor manera, que la sociedad apoye el proyecto de Cambiemos, con una importancia relativa muy grande y muy importante de la UCR, y recibiendo un 2018 que será un año de mucho trabajo, todo exige un esfuerzo muy grande, y estamos dispuestos a hacerlo”.

Respecto al lugar del concurso, Marisol, Reyes dijo que “hoy es impresionante la cantidad de gente, hay instituciones que ayudan en la difusión del lugar de veraneo”.

Las necesidades del distrito

Lo que más pide la gente en el distrito es viviendas y trabajo; las prioridades para nosotros es tratar de subsanar esos reclamos; en otros sectores de la Provincia, como el conurbano, o grandes ciudades la seguridad es todo un tema, pero para nosotros está cuarto en las prioridades de la gente; hacemos mucho esfuerzo para que desde Nación y Provincia puedan bajar programas para poder hacer viviendas; han venido los créditos UVA pero no alcanzan”.

Otro tema que preocupa es el laboral; sabemos que el distrito es agrícola- ganadero, y nosotros trabajamos para que el productor pueda sacar su mercadería, tenemos productores de punta del campo argentino que es modelo en el mundo.

Estamos apostando con microcréditos, y haciendo ver a la gente que hay que hacer un esfuerzo importante entre todos, tengo muchísima esperanza para que el país vaya en la dirección correcta, encarando los problemas, reconociéndolos y midiéndolos correctamente, para poder salir adelante.

Gastando a cuenta: el Presupuesto se tratará en febrero

“El Presupuesto 2018 fue enviado al Concejo Deliberante y será tratado a mediados de febrero, como lo hacemos año a año, y por ahora seguimos con el anterior, lo que nos impide adquirir bienes inventariables, así que estamos con el anterior, pero hemos comprado igual elementos para Marisol como la silla anfibia, donde el otro día una persona de 103 años pudo usar la misma”, graficó.

La generación de mano de obra

“Visitamos a principios del 2017 el Parque Industrial de Tres Arroyos con la directora de producción del distrito, para conversar y ver como hicieron ellos, y mandamos una ordenanza de hecho para adjudicar los lotes, ya que cuando se constituyó el sector industrial hubo lotes que se adjudicaron y los proyectos no perduraban, no se consolidaban en el tiempo y el municipio quedaba con un lote menos al quedar escriturado a nombre de una persona o empresa; en Dorrego ha costado mucho y tenemos expectativas, respecto a la generación de mano de obra, tenemos en marcha algunos trabajos con la Universidad Tecnológica Nacional, para ampliar la capacidad energética del sector para que se instalen empresas que así lo requieran en la provisión del servicio; aspiramos a mucho más, cuesta mucho, son quince años en los que la única mano de obra la generó el propio estado, y tenemos la total seguridad que hay que revertirlo, por lo que hay que tener sectores con parques industriales, una buena iluminación, seguridad, y Dorrego me parece que tiene mucho para ofrecer y puede ser una plaza muy interesante”, concluyó el intendente dorreguense.