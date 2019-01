Ricardo Ravella … “presente señorita”

No le habría disgustado a Ricardo Ravella la propuesta que le habrían hecho desde las mismísimas entrañas del Movimiento Vecinal “para tenerlo en cuenta” cuando se considere la posibilidad de escoger el candidato a intendente por esa agrupación política.

Si Sánchez dice no, que sería lo más probable, si no logran convencer a Luis Aramberri, a Guillermo Salim o a Claudia Cittadino, la figura candidateable del Vecinalismo sería Ricardo Ravella.

Su militancia y presencia está probada. El conocimiento de todas las áreas municipales, lo tiene y a ello le suma la experiencia de varios períodos como presidente del Concejo Deliberante.

De perfil religioso, es pastor evangelista, y con su paso por la industria metalúrgica local, fue armando un curriculum que le permitiría competir a la par del resto de los que tiene en sus flancos, en la carrera al sillón hoy tallado con las iniciales de Carlos Sánchez.

La alternativa de escoger a Ravella, traería consigo armar un gabinete joven, para contrarrestar la acumulación de experiencia, y para ello sí se anotarían dirigentes de poco más de 40 dispuestos a volcar su sapiencia y aires renovados.

Dicen los vecinalistas que no deben pasar febrero sin largar el candidato al ruedo.