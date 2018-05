Roban una televisión en una vivienda de Uspallata al 100

Esta tarde un vecino de Uspallata al 187 denunció a través de LU 24 que delincuentes le robaron una televisión de su vivienda. También agregó que son reiterados los robos que sufrió y que está cansado de que la policía no pueda hacer nada porque los delincuentes son menores.

Conrado contó que “la primera vez que entraron fue hace un mes, eran las 12 del mediodía, habían entrado por una habitación que recién habíamos terminado de construir. Ese día no alcanzaron a robar porque sonó la alarma. Pasaron dos semanas y entraron de nuevo y esa vez nos arrancaron las rejas de la pared, entraron y se llevaron cosas que se pueden llevar abajo del hombro”.

Y continuó relatando: “Después de esto, que fue hace dos semanas, sería hoy al mediodía, volvíamos de PACMA porque justamente trajimos un perro para que cuide la casa, y mi mujer me dice que llame a la policía porque faltaba la tele. No entendía como lo hicieron hasta que me di cuenta que se tomaron todo el tiempo del mundo para traer la tele hacía la ventana empujando el cable de Cablevisión y desatornillaron la base del televisor, hicieron todo con la alarma puesta. En ningún momento sonó la alarma”.

También indicó que varios vecinos han sufrido robos y que las denuncia fueron realizadas en la Comisaria Primera: “Estamos re podridos, encima los tenés con nombres y apellidos, pero es lo mismo que nada, es increíble”, sostuvo y agregó: “Falta que vengan a tomar mates conmigo porque ya no sabes que hacer. Le decís a la policía y te dicen que no pueden hacer nada porque son menores, y así es Argentina, un país tierra de nadie”.