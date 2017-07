Robaron a la dueña de panaderías: No denunció “porque las leyes están hechas para la gente de mal vivir”

El lunes por la noche, Silvia Bustos llegó a su casa luego de una jornada laboral y se encontró con que estaba todo revuelto y que ladrones le sustrajeron dinero que era para pagar cuentas y el sueldo del personal de sus panaderías.

La vivienda está ubicada en Castelli al 1525 y según contó la damnificada a LU 24, los delincuentes “entraron muy libres, forzaron la persiana y se llevaron plata y algunas otras cosas que tendré que evaluar, la misma impotencia hace que no revise, que no vea qué más me falta”.

La mujer no realizó la denuncia correspondiente “porque las leyes están hechas para la gente de mal vivir y sentimos que nosotros no estamos protegidos por nadie, los tienen que agarrar en el momento, cuando entran a mi casa lo tiene que agarrar adentro y eso no es posible. Los vecinos nos alertaron pero ya era tarde, cuando ya habían salido”, dijo.

Aunque es la primera vez que le roban contó que “la semana pasada sufrí la rotura de las vidrieras de la panadería de Almafuerte 404 que con tanto sacrificio hacemos todos y la venimos remando”.

“Esperemos que algún día podamos estar protegidos un poco más y que podamos hacer una denuncia y que podamos saber quiénes son los que roban, que los podamos denunciar y que no tengamos tantas trabas para que vayan presos, porque parece que nosotros somos los delincuentes, me hacen sentir eso”, concluyó.