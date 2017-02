Robaron armas y electrodomésticos en un domicilio de calle Solís al 500

Desconocidos ingresaron forzando una ventana de una vivienda en Solís 567, mientras su propietario se encontraba trabajando.

Andrés Jalle dijo a LU 24 que los malvivientes “se llevaron un televisor, la computadora y armas, lo que descubrí al llegar a las diez y media de la noche; llamamos a la Policía, tomaron huellas”.

“Se sabe que venden todas las cosas, a mí me llevaron una pistola, una carabina de las que tengo los papeles, el tema es que esas armas ahora andan en la calle y vaya a saber en manos de quien”, reflexionó.

Llegue a las diez y media de la noche y me encontré con este panorama, me dieron vuelta toda la casa, pero ya está, y afortunadamente no pasó a mayores.