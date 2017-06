Robaron elementos del interior del auto del concejal Soulé: “Tenemos un gran problema con la droga”

Unos cinco jóvenes robaron esta madrugada, entre las 2 y las 2:30, diferentes elementos del interior del auto propiedad del concejal por el Frente Renovador Sergio Soulé. El vehículo, al que le dañaron un vidrio, estaba estacionado en la puerta de su domicilio de calle Tacuarí ya que su hijo se aprestaba a salir de viaje.

“Soy un vecino más que padece estas situaciones. La Secretaría de Seguridad se preocupó y estuvo atrás de la situación si bien no se pudo resolver dieron pronta respuesta”, expresó el edil a LU 24.

“Eran cinco personas y no lograron agarrar a ninguna. Hay temas que en Tres Arroyos hay que hablar. Todo el mundo sabe lo que le ha pasado a “Pity” la semana pasada y creo que estas cosas van por el mismo carril: las drogas y una lucha que estamos perdiendo”, aseguró.

Soulé explicó que “me enteré cuando tocaron el timbre de mi casa” al tiempo que destacó “el compromiso del vecino que avisó y la Policía que dio pronta respuesta”.

“Tenemos un gran problema con la droga y habrá que sentarse para empezar a hablar, ya que muchos no se animan. Los chicos salen a robar para comprar droga”, finalizó.