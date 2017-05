Robaron por segunda vez en poco más de un mes al comisionista San Pedro

Delincuentes ingresaron a la vivienda del comisionista Roberto San Pedro, en Emilio de la Calle 750, nuevamente tras un ilícito anterior, y se llevaron un televisor que alcanzó a ‘salvarse’ del robo acaecido en abril último. “Rompieron la puerta del frente, volvieron por el televisor que habían dejado la otra vez porque encontraron la plata, y además se llevaron una cuchilla”, describió.

San Pedro había viajado ayer a Reta al mediodía, y regresó a su casa pasada la medianoche, por lo que los malvivientes dispusieron de todo el día para cometer el robo. “El televisor era uno común, de esos plasma. Se lo llevaron sin hacer ningún desorden, rompieron la puerta y nada más. Hasta ahora no he detectado ningún otro faltante”, indicó el tresarroyense.

“Uno trabaja todo el día y no es dueño de nada, porque pierde la tranquilidad de la casa también. Uno se va y no sabe lo que se va a encontrar cuando vuelva. Es más, roban cosas insignificantes, que quizá tienen un valor por su uso cotidiano, pero cuando se van sumando causan su daño. Espero que esto no siga ocurriendo, trataremos de mejorar la seguridad”, admitió.

El comisionista desarrollaba su tarea con viajes diarios a Bahía Blanca, pero tuvo que dejar de hacerlo por razones de seguridad. En su casa, además, dispone de una alarma que sonó en cuanto entró, pero que no logró frenar a los delincuentes.