Robaron por tercera vez una vivienda en 9 de julio 1495

El vecino Miguel Alarcón, sufrió por tercera vez el robo en su vivienda de calle 9 de julio 1495.

De acuerdo a lo expresado por Alarcón al móvil de LU 24, “me fuí a las nueve y diez y volví diez y media, encontré todo revuelto, buscaban plata seguro, y se llevaron lo que pudieron, porque plata no tengo: un cuchillo de alpaca grande que era de mi padre y un reloj con mis iniciales”.

Relató la secuencia de los restantes atracos, e indicó que “la primera vez me robaron un Smart TV y un celular, y en la restante otro televisor de 32 pulgadas que me había prestado mi hija y un acolchado; me tuvieron a las vueltas para hacer la denuncia, y ampliarla, fue justo el día del robo a TRAFER, y otra vez porque el oficial no estaba; me perdí un día de trabajo. Después por investigación propia me fui enterando quien me había robado, supe que habían cambiado el televisor por un autito, volví a hablar con la fiscal y se ordenó un allanamiento en un lugar que supuestamente no estaban mis cosas, porque yo había visto mi acolchado colgado en otro lugar”.

“A veces no te dan ganas de hacer la denuncia pero la tenés que hacer para que al menos haya un antecedente y no te vuelvan a joder en los próximos meses”.

El vecino valoró el trabajo de la Policía Científica, y dijo que “al momento que comprueben que las huellas que toman en este momento y comprueben que son las huellas del ladrón ya tus cosas no aparecen nunca más porque la otra vez se supo quién me robó pero mis cosas no aparecieron nunca màs, y si está preso es por otras causas; el trabajo es válido, pero lamentablemente uno quiere recuperar lo que le robaron o el daño que te hicieron, pero nunca llegás”.