Robaron un auto que estaba estacionado a dos cuadras del predio de la Fiesta del Trigo

Juan Carlos Soto denunció que en la madrugada de hoy le sustrajeron un vehículo de su propiedad en la zona de Castelli al 500. Fue después de que terminará de ver el Show de Los Nocheros en el predio de la Fiesta del Trigo, y cuando quiso retornar a su casa se encontró con el lamentable hecho.

Se trata de un Fiat Siena color gris, dominio BVE 809. La denuncia fue radica en la Comisaría 1° de Tres Arroyos. En contacto con LU 24 Soto habló sobre el hecho: “Nosotros venimos a la Fiesta del Trigo antes de que empezaran Los Nocheros, 21:10 más o menos, salimos de casa que vivimos en el Barrio Los Aromos, y antes de llegar a Maipú había un lugar para estacionar, lo dejamos ahí y lo cerré con llave. Fuimos a la fiesta y a la hora, yo había llevado unos almohadones para sentarnos y los fui a buscar porque los había dejado en el auto, los agarre, cerré todo y me fui con los almohadones. Cuando terminaron Los Nocheros, pegamos la vuelta, los puestos ya estaban cerrando y nos vinimos donde estaba el auto, una y pico de la mañana serian, cuando vinimos nos encontramos que el auto no estaba más”.

Además contó que tras realizar la denuncia salió a buscar el auto: “Estuve hasta las 5 de la mañana dando vueltas a ver si lo podíamos localizar, y los chicos nuestros también lo están buscando, están todos abocados a esto”.

“Es el segundo auto que me roban”, agregó sobre el final de la nota. Fue hace cuatro años cuando le sustrajeron un Fiat 1 en la ciudad de Mar del Plata, tras visitar a una sobrina que se estaba por recibir.