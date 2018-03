Robaron una bicicleta en 1 de Mayo y León

Esta madrugada delincuentes ingresaron al patio de una vivienda ubicada en 1 de Mayo y León y sustrajeron de un galpón una bicicleta playera de dama, color lila.

María de los Ángeles Martin se acercó a LU 24 para dar cuenta del hecho y pidió encarecidamente que le devuelvan la bicicleta porque es su herramienta de trabajo. “Llegue de la Fiesta del Trigo más o menos 1:20 y no estaba. Yo la necesito para trabajar. Es una playera que estaba un poco roto el canasto, la rueda de atrás se movía toda, es color lila, le faltaba un pedal, lo único que pido por favor que me la devuelvan”.

“Me salen trabajos para ir a cuidar abuelos y mañana a la noche la necesito si o si, el que me la robo, o el que la llevó equivocadamente, que me la devuelva”, reiteró.