Roberto Baradel visita Claromecó y analiza la problemática docente en la Provincia

Roberto Baradel, Secretario General del SUTEBA a nivel nacional, se encuentra en Claromecó, visitando los lugares de veraneo que ofrece el Sindicato.

“Estuve ayer recorriendo el camping en Claromecó, luego estuve esperando a los Reyes con mi hija y a la noche nos juntamos ahí en el camping, la verdad es que está muy bonito y el lugar es muy hermoso”, dijo a LU 24.

“Me impactó la iluminación nocturna, pudimos poner un generador que luego servirá para otros camping que tiene el sindicato de Televisión, y la FEB, que están forestando, porque se quemaron los árboles por el incendio, en el caso nuestro tenemos árboles jóvenes que se salvaron y no se vieron perjudicados”, expresó.

Respecto a las mejoras en el predio, Baradel sostuvo: “Estamos poniendo algunas mesas con juegos de chicos, ya hay más de quince familias que están acampando; yo no estuve cuando se dio a concesión el camping de Necochea y no había tanta gente como ahora que es impresionante, por lo que creo que en Claromecó sucederá lo mismo”.

Además, dio a conocer que el SUTEBA tiene un hotel en La Plata, la Casa del Docente, frente a la Dirección General de Cultura y Educación, para que los afiliados al gremio lo puedan utilizar, el que hemos remodelado, y el año pasado también inauguramos otro en Bahía Blanca, para que en ambos casos los docentes puedan tener un lugar donde alojarse”.

Expectativas para 2018: Preocupa la posible modificación del IPS

Respecto a los temas que preocupan al Sindicato, el gremialista opinó “son dos fundamentales: El primero de ellos es que hay un borrador de proyecto respecto a la modificación del IPS, que elaboró el Ministerio de Economía que no fue incorporado en las Cámaras, el que es nefasto porque modifica la edad jubilatoria y lo más complicado es que no se podría discutiría más por los jubilados docentes, sino que se aplicaría directamente con el rechazo del 80 % de la población, como es el caso de profesores de inglés ya que el Instituto no reconoce los títulos sino que deben hacer una capacitación aparte, porque no encontrarán profesores titulares si quedan cesantes, ya que se debería hacer un relevamiento y no tomar medidas improvisadas como lo hace este gobierno, porque logramos que eso no se produjera en diciembre”.

Salarios: “Plantearemos un número que no solamente no permita perder poder adquisitivo sino lograr mejorar alguna posición”

En materia salarial en tanto, Baradel sostuvo que “se analizarán diversos aspectos, respecto al tema de la inflación, que ya sabemos todos que no es lo que planteaba el Gobierno, por lo que ante de plantear un número en la paritaria, deberemos ver qué incidencia tiene el aumento en el transporte por lo que en febrero plantearemos un número que nos permita no solamente no perder el poder adquisitivo sino también mejorar alguna posición”.