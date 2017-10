Roberto Fernández disertó en la Facultad de Exactas de la UNLP

El exsenador Roberto Fernández disertó en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, donde se abordaron distintas cuestiones vinculadas a la legislación vigente en torno a la instalación de cadenas de farmacias en territorio bonaerense y a la regulación de la actividad de ópticas y optómetras, aspectos en los que trabajó como legislador. Y en este sentido, aseguró a LU24 que “hay profesiones que necesitan de un Estado presente, que las proteja de la concentración económica que proponen los grandes grupos. Hoy está nuevamente en debate la instalación de la cadena Farmacity, que no sólo traerá aparejada la desaparición de las farmacias locales sino también de la carrera de Farmacia, entonces por eso la necesidad de proteger la salud de la gente, de regular determinados aspectos para que el poder económico no maneje todo. En el caso de las ópticas, destaqué la importancia de que cuenten con una ley similar, para regular lo relacionado con sociedades anónimas, la distribución de locales de acuerdo a la distancia, y garantizar que estén en los 135 municipios, y no sólo donde los grandes grupos ven interés económico”.

Por otra parte, destacó el trabajo del grupo local de Unidad Ciudadana, e invitó a participar del acto que presidirá el exministro de Economía Axel Kicillof, el viernes a las 20.30 en el Club Quilmes. “Es un lujo poder escuchar, con entrada libre, a un exministro de Economía. Va a ser un placer sobre todo para quienes estamos preocupados por lo que va a acontecer después de las elecciones, como la liberación del precio de los combustibles, el aumento de tarifas, la reforma laboral y lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones”, finalizó.