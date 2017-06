Roberto Fernández resalta la figura de “Cuto” y asegura que “representamos al sector de Cristina”

El ex senador y diputado provincial del Frente para la Victoria, Roberto Fernández, aseguró por LU 24 que “nosotros representamos al sector de Cristina. Discutirle el kirchnerismo a Néstor o a Cristina es discutirle el peronismo a Perón”. Fue al hablar del escenario que se puede plantear de cara a las PASO. También resaltó la figura de “Cuto” Moreno.

“Uno siempre está en el mismo espacio, somos parte de eso y seremos también de lo que viene. Lo más importante es la figura del diputado Carlos “Cuto” Moreno, es de suma importancia que siga cumpliendo el rol que lo ha caracterizado de defender los intereses de la ciudad trayendo innumerables cantidad de obras”, manifestó al tiempo que indicó que “en la parte que me correspondió siempre trate de colaborar desde la Provincia para que las cosas lleguen”.

“Cuando uno ve los presupuestos nacionales y provinciales y cuál es el importe afectado a Tres Arroyos realmente creemos que ha cambiado mucho con otros años. Lo más importante es que “Cuto” pueda seguir representándonos y si después hay otra representación de la ciudad a nivel nacional y provincia siempre es bienvenida”, comentó.

Sobre la posible candidatura de Moreno, consideró que “esto es muy dinámico y depende de los que pase dentro del FpV. “Cuto” tiene suficiente idoneidad y es importante para todos que el este en un lugar de privilegio y que la ciudad tenga su representación en la Sexta Sección Electoral”.

La unidad y el objetivo de un “triunfo aplastante”

“Nosotros representamos al sector de Cristina. Discutirle el kirchnerismo a Néstor o a Cristina es discutirle el peronismo a Perón. Randazzo estuvo en el movimiento muchos años y tienen derecho a expresar lo que considere conveniente pero sino nos unimos en un gran frente ciudadano estamos siendo funcional a un sistema neoliberal”, consideró.

“Si bien estas elecciones son legislativas, lo que pretendemos es tener un triunfo aplastante para poner freno a un endeudamiento externo que nos está hipotecando el futuro a todos los argentinos y que es descomunal, por eso es importante llevar a los mejores que tenemos en estas elecciones para que no nos hipotequen más”.

“Soy partidario de buscar la unidad y una única lista, porque la destrucción del mercado interno viene por políticas nacionales, provinciales y municipales. En el orden local también hay mucho por hacer, y algo como la defensa del comercio local creo que es fundamental que estemos todos unidos.

Si se toman definiciones en el espacio que me mencionen uno siempre está a disposición. Si es necesario lo estaré sino seguiré acompañando y ayudando”, concluyó.