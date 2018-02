Robo a Cortadi: “Hay gente que me ha dado datos pero tienen miedo, no quieren salir de testigo”

Tras darse a conocer públicamente el robo que sufrió el domingo por la madrugada Matías Cortadi, habló con LU 24 sobre el hecho y aseguró que “tiene gente que me ha dado datos pero tienen miedo, no quieren salir de testigo” y que espera recuperar el amor de su vida que es su guitarra.

“El sábado viaje a Pringles y cometí el error de publicar que me iba, porque caí que pudo haber sido que lo vieran desde mi Facebook. Soy una persona que viaja, me gusta el baile, doy clases de salsa y de bachata y voy a eventos de afuera, y organizó eventos”, contó y agregó: “Entraron por atrás, no tengo un terreno todo cerrado porque no me da para hacerlo, y tengo vecinos que recién están construyendo. Llegue el domingo antes de las 12 y me encuentro que me faltaba la ventana de atrás, en la cocina no habían roto nada, cuando entró a la pieza parecía que pasó un tornado. Es muy feo ver tu casa así”.

Le sustrajeron la guitarra de su hijo mayor, el órgano del menor y lo más valioso su guitarra. Además se llevaron una notebook, un amplificador, un ukelele, un micrófono inalámbrico, y una motoguadaña marca Dogo.

Los elementos robados fueron publicados por Cortadi en Facebook para alertar a la gente de que si alguien las vendía que dieran aviso. “Gracias a toda la gente que ayudó con un puntito, con un compartir, enseguida ellos se asustaron y no salieron tan rápido a ofrecer esas cosas”. Además muy emocionado expresó que “una de esas cosas que perdí es el amor de mi vida que es mi guitarra y quizás en valor la computadora vale mucho más, pero el valor sentimental para mí lo tiene la guitarra”.

Finalmente reflexionó que “hoy lamentablemente la generación está cada vez peor, hoy un chico de 11 tiene un arma y te mata, hoy te engaña la persona que fue a trabajar a tu casa, hoy te engaña el vecino, hoy engaña un amigo entonces la gente obviamente esta desconfiada, esta con miedos. Tengo gente que me ha dado datos pero tienen miedo, no quieren salir de testigo y los entiendo y obviamente que no los voy a poner en riesgo de nada porque también como persona y ser humano tengo mis miedos, todo el mundo los tiene”.