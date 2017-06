Robo a Energía: Declaró “Peligro” Vega y desestimó la acusación del oficial Rodriguez

Hoy declaró Fernando “Peligro” Vega ante la Fiscal Silvia Gabrieli de la UFIJ N°1 de Necochea. Puntualmente a las 10 de la mañana para dar comienzo con el acto de indagatoria.

Vega se desvinculó del hecho y manifestó que no tiene un registro exacto de los días y menos a tanto tiempo y aseguró que debió haber estado como era habitual atendiendo su comercio de Av. Alem al 1100; que no participó de ningún robo ni persecución ni se tiroteó con la policía de Tres Arroyos.

Dijo no conocer a Julio Rodríguez única persona que lo identifica cuando se produce el enfrentamiento armado, descender de la camioneta sustraída, con el rostro descubierto; refirió que no lo conoce y él tampoco podría conocerlo, ya que al momento de recibirse como policía Rodríguez, Vega estaba purgando pena en la Unidad 4 de Bahía Blanca.

Así mismo referenció y acompañó una nota periodística que da cuenta que Rodríguez estaba siendo investigado por la Justicia de Bahía Blanca por el armado de causa, en alusión a la reciente resolución de la Cámara Departamental que ordena la investigación y procesamiento por varios hechos a Julio Rodríguez como desprendidos de la causa principal de Principe.

La Fiscal va a realizar todas las medidas de pruebas necesaria y decidirá si pide o no la prisión preventiva y si se lo sigue vinculando con el hecho.

Vega permanecerá alojado en la Unidad 4 de Villa Floresta por disposición del Juez Dr. Claudio Brum de Ejecución Penal.