Robo de motos: “habrá resultados antes de lo esperado”, dijo Nickel

El secretario de Seguridad, Werner Nickel, aseguró en torno al robo de dos motos secuestradas en operativos de esa cartera que “gracias al trabajo que viene haciendo la Policía hay una línea investigativa muy firme, que de seguir así dará los resultados esperados antes de tiempo”.

También advirtió que “esto no es algo que nosotros no viniéramos manejando, si bien nos sorprendió. Porque hay que tener en cuenta que hasta hace poco funcionaba en la Secretaría la Policía Local, lo que hacía las veces de prevención. El traspaso a la Policía Comunal significó, junto con la afectación al Operativo Sol, la falta de personal para la cobertura de distintos servicios, que en su rediseño incluiría vigilancia para este depósito. Pero nos ocurrió esto antes de que eso se pudiera poner en marcha, sin perjuicio de que ya lo teníamos previsto”.

“Hay una línea muy firme, imágenes que tomaron las cámaras del Centro de Monitoreo y que han brindado mucha información a la DDI, pero no podemos adelantar mucho”, indicó.

Finalmente, aseguró que los vehículos secuestrados “deberían formar parte de un detalle más pormenorizado, pero son cosas que hay que trabajarlas. No hace tanto tiempo que estoy en la función y reconozco que esto es algo en lo que hay que avanzar, en un detalle de los vehículos secuestrados, vigilancia y otras medidas que habrá que poner en marcha”, sostuvo el funcionario.