Rocío sigue grave y su madre dice que “Tres Arroyos es tierra de nadie”

La joven tresarroyense Rocío Burgos, que fuera baleada en la cabeza en la noche del sábado en Avenida del Trabajador y Dorrego, fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Penna de Bahía Blanca, donde permanece internada, con pronóstico reservado.

La Policía, en tanto, continúa movilizada tratando de dar con el agresor.

“Pasaron a buscar a alguien que sabía lo que se le venía”

Según el relato de la mamá de Rocío, María de los Angeles Cardano, el episodio se desencadenó cuando por una disputa personal, un joven disparó al menos seis veces contra el auto en el que se movilizaba su hija. “En este momento estoy esperando los informes médicos que me dan al mediodía y poder pasar a verla. Vivo una pesadilla, ella la está peleando porque es una joven llena de vida, de proyectos, y estos personajes la destruyeron”, dijo a la FM bahiense La Brújula desde el Hospital Penna.

“Ella iba en el auto con amigas y una chiquitita. Pasaron a buscar a Sebastián V., que sabía lo que se le venía encima, sabía que esta persona (por el autor del disparo) lo iba a atacar sin importarle que iba otra gente inocente sentada atrás. Por eso G.M. se acercó al auto desde atrás y empezó a tirar. Todo Tres Arroyos sabe quién es”, advirtió, identificando al sospechoso.

“V. y M. tenían un problema de vieja data, porque V. apuñaló a no sé quién, del grupo de M., y se la juraron, porque ellos se arreglan así. Por eso M. los alcanzó en el auto y empezó a los tiros, y uno de esos tiros le pegó en la cabeza a mi hija que iba sentada atrás”, dijo la mujer.

“En Tres Arroyos me dijeron que no hay orden de detención; Tres Arroyos es tierra de nadie, hay mucha violencia, ayer mataron a una chica. Ha venido mucha gente de afuera a vivir y hay mucha droga libremente, como si nada, en las plazas, en los lugares públicos, no hay control de nada y todo está bien”, aseguró la madre de Rocío a periodistas bahienses.

Fuente: La Brújula 24