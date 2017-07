Rodera: “No fui al Concejo porque PAMI quiere quedar fuera de cualquier cuestión política”

El titular de la oficina local de PAMI, Carlos Rodera, en los estudios de LU 24, se refirió a su ausencia en la reunión de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, y expresó que “ante el cambio de autoridades de la UGL Bahía Blanca, debí pedir autorización y no me la dieron”.

“Es un momento muy político y el Instituto pretende estar fuera de cualquier cuestión política, y desde que estoy yo siempre hemos tenido las puertas abiertas y le damos explicaciones a todo el mundo de lo que sabemos”, agregó.

La deuda

Consultado sobre el monto de la deuda que PAMI mantiene con el Centro Municipal de Salud, citada por su director, Dr. Gabriel Guerra en la reunión de la comisión interna del deliberativo, de alrededor de un millón y medio de pesos, Rodera manifestó “no puedo asegurar ese monto, tal vez puedan ser traslados de ambulancia de los cuales ya se ha pagado una parte, ya que se pagan las cápitas a partir del día 20 de cada mes”, y reiteró que “el gobierno anterior había dejado una deuda de siete millones de pesos, la que se fue pagando y fue saldada; esto debe ser deuda por traslados de fines de 2016”.

Quejas por traslado en emergencia

Reconoció” la queja que se produce por el traslado en emergencias, ahora a cargo de una empresa privada para lo cual se ha designado un 0-800 que establece un protocolo en el cual el médico pregunta, y luego concurre el médico para la atención; hay asimismo un servicio programado en el cual el médico de cabecera, llena un formulario y a las 72 horas se hacen los traslados, y la urgencia en los mismos se soluciona con un llamado a Bahía Blanca”.

“Cuando existe un Código Verde, o sea cuando no es una urgencia, cuando tienen fiebre, por ejemplo, el médico de cabecera debe hacerse cargo y verlo en 48 o 72 horas; ése es un problema que tenemos, y recibimos algún tipo de denuncias, a veces los cambios no son fáciles y cuesta acostumbrarse”.

“El tema mayor es que en muchas ciudades del interior, anteriormente eran los centros de salud que hacían eso, y recibían cápita por cada uno de los afiliados, y al pasarlo al privado ahora se vieron que tenían una estructura montada, con personal a cargo de la misma y ahora se les ha disminuido el trabajo y por consiguiente los ingresos, la gente se había acostumbrado a llamar por cualquier cosa y el hospital iba”.

Aseguró además que “como contribuyentes, nosotros pagamos una tasa de salud y el hospital tiene que concurrir, y si ocurren circunstancias en la vía pública, nadie le va a preguntar si tiene obra social; pero bueno, estas son consecuencias de ponerle limite a algunas cosas, veremos qué sucederá con el privado, nosotros elevamos las quejas a Bahía blanca, pero no está en los resortes nuestros”.

Recategorización de efectores de salud

Ante los pedidos solicitados por la Clínica Hispano y el propio Hospital, de re categorización para recibir mayores ingresos, Rodera expresó que “ya se ha mandado la documentación, y estamos a la espera que eso ocurra para que ninguno de los dos efectores se vea disminuido en sus ingresos, justamente hoy hablé con las autoridades y está todo en curso, no son cifras tan grandes, y a través de los centros de salud o FECLIBA también se hicieron peticiones a nivel central, ante los incrementos que han sufrido las internaciones o medicamentos, máxime en este periodo de invierno que están saturados los dos efectores.

Medicamentos

Respecto a la disminución en la cobertura de medicamentos a los afiliados de PAMI, Cali Rodera explicó que “se hizo un convenio nuevo con la industria farmacéutica y lo que hace el instituto es poner más control para quien pasa de las dosis normales que tienen que tomar de ese medicamento”.

Hay coberturas de cien por ciento en los casos en los que se han impuesto algunas condiciones como no tener auto, tener una sola propiedad y no poseer obra social prepaga, entre otras, pero igualmente acceden al descuento del cincuenta por ciento quienes no cumplen con las misma, aclaró.

Finalmente, Rodera expresó “estamos con las puertas abiertas a cualquier problema que tengan, tanto el personal como quien les habla estamos para defender al afiliado y no tenemos problema en que accedan personal o telefónicamente, estamos para eso”.