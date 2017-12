Rodolfo de Ben pasó por “Esto es Historia”

Pudo ser modelo y eligió ser futbolista. No terminó la escuela primaria por su incorregible afición a la pelota de trapo. Trabajó desde los 12 años y supo del trabajo sacrificado de sus padres, cuestión que lo impulsó a permanecer aquí y descartar algunas posibilidades en otros puntos de la provincia.

Rodolfo de Ben contó parte de su vida, de sus ancestros y descendientes en el transcurso del programa “Esto es Historia”.

Recordó que sustraía a un vendedor ambulante las medias de mujer que luego transformaba en pelotas de trapo con las que molestaba a maestras y alumnos en distintas escuelas.

Su padre, hombre de gran envergadura, fue un bolsero, ganándose la vida con ese sacrificado oficio y su madre también trabajaba para sostener el hogar.

Dijo que siendo niño repartió hielo a distintos domicilios, también trabajó en una fundición, en Molinos Río de La Plata, y en barraca Hart.

Contó que se hacía allí acopio de toneladas de lana de distintos lugares del país y que el movimiento de los lienzos implicaba un gran esfuerzo.

Mientras tanto se fue desarrollando su trayectoria deportiva. “Tenía condiciones”, dijo a la vez que destacó la calidad de los conjuntos que competían en el fútbol comercial.

Integró un equipo de la empresa Gema que logró competir en instancias finales en un torneo nacional.

De todas maneras los inicios y varios años de trayectoria lo fueron con el Club Unión. También tuvo su paso por Colegiales y recordó con especial afecto y agradecimiento al Club Huracán Ciclista, de G. Chaves.

Habló de su paso por el servicio militar, de su familia y de ofrecimientos que le hicieran para incursionar en el modelaje.

“Mi vida es el fútbol”, dijo al señalar que descartó esa posibilidad.

Recordó que su padre lo vestía con ropas gauchas y bailaba en el Club Racing.

Hoy me dedico exclusivamente a la familia, señaló Rodolfo de Ben.

El programa se había iniciado con fragmentos de cortinas deportivas utilizadas en la emisora y grabadas con la voz de Roberto Sarlangue.

Posteriormente se difundió una entrevista que se realizara en 2001 poco antes de la actuación en Tres Arroyos del conjunto Los Chalchaleros, con Facundo Saravia.

Este explicaba la forma que se adoptó para la despedida del grupo folklórico.

Se recordaron los conceptos del entonces Director de Educación y Cultura de la Provincia, Mario Oporto en ocasión de anunciar en 2003 la asignación de recursos para la refacción de edificios escolares.

En el relato semanal se difundió un artículo del New York Times sobre la situación dramática y el éxodo de los jubilados en Venezuela.

En el segmento deportivo se escucharon goles de un partido de la década del 70 entre River Plate y San Lorenzo de Almagro.

Se irradió el último round de una pelea entre Santos Laciar que le ganó en 1985 al francés Antoine Montero, en la ciudad de Grenoble.

Se escuchó el relato de un gol especial del boquense Walter Plaza, en 1988, en partido celebrado contra El Nacional.

Alberto Deramo, por su parte recordó la figura de Varela Castex y la llegada de los primeros automóviles a nuestro país.

En el cierre se recordó el éxito logrado por Mario Sapag en la década del 80 con sus múltiples imitaciones, legado que ha asumido por estos tiempos Martín Bossi.