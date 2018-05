Rodríguez asegura que “es mentira que chicos de Reta coman en el basurero”

El ex delegado municipal Juan Carlos Rodríguez aseguró esta mañana por LU 24 que “es mentira que chicos de Reta coman en el basurero”. Lo dijo en el marco de una entrevista en la que contó que forma parte de la nueva Sociedad de Fomento y que aporta en lo que puede a la Delegación.

“Teresa mandó mercadería, le dije gracias en nombre de la gente de Reta, y todo bien. Después si me enteré por los medios de los comentarios y que se había causado alguna polémica, más que nada por alguna nota en la que se decía que los chicos iban al basurero a comer, una historia de la que es mejor no acordarse porque es mentira, eso lo aseguro yo”, enfatizó.

Y sobre “las cosas que no se repartieron”, explicó que “la Sociedad de Fomento arbitrará los medios para ver cómo se van a entregar”. “No se trata de regalarme a mi amigo sino de ayudar a quien lo necesita. Creo que todo va a salir bien. Esta señora no ha vuelto pero cuando lo haga yo voy a conversar con ella para saber cómo es la historia”, concluyó.