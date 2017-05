Rodríguez desmiente acusaciones de ATCADE: “Que vayan a la justicia”

El exdelegado local de ATCADE, Mario Rodríguez, respondió a las acusaciones de referentes de la organización advirtiéndoles que “vayan con todo a la justicia, ya que hasta ahora no han presentado nada y sólo han optado por quemar gente a través de los medios”. Aseguró estar “muy preocupado” por las denuncias vinculadas a presunta violencia para con una empleada de la filial local del ente que nuclea a transportistas, y tras advertir que se trata de “hechos que no existieron”, aportó audios que revelan entre él y la denunciante, Verónica Olivetto, un trato familiar y cercano.

“Me veo involucrado en algo que nunca sucedió, que esta gente de ATCADE hace verbalmente y quemando a las personas, porque en la justicia no hay nada. Cuando yo agarré la filial local solamente había 6 afiliados. Cuando se me nombró a mí, la radio estuvo en mi asunción. Y siguen con la casa de Claromecó, que tengo desde 2005, no de ahora. Y la secretaria Verónica, a la que seguramente le han dado unos pesos aprovechándose de la necesidad, me decía esto el sábado pasado”, dijo, emitiendo un audio en el que la mujer dice “hace meses que no estoy, que no me metan en puterío si no les gustaba cómo trabajábamos”.

Rodríguez aportó también un audio del delegado provincial Diego Sommer, quien al parecer reconoce un hackeo en el Facebook de ATCADE Tres Arroyos. “Pero lo más importante es escuchar a los camioneros, que se asociaron a ATCADE porque estaba yo, y quizá por eso esta gente está dolida”, sostuvo.

También entregó fotocopias de cheques que dijo haber entregado al titular de ATCADE, Miguel Aguilar, y de registros de pagos. “El único que les hizo cobrar a los camioneros la tarifa que correspondía fue ‘el loco’ Mario, que soy yo. Por eso, los camioneros que son libres de elegir, se vienen conmigo a ATCOA. Lo que les duele a ellos, a Aguilar, es que le hagan lo mismo que él hizo antes. El estaba en ATCOA y se fue a ATCADE, pero es ATCOA la que tiene mayor cantidad de afiliados entre los camioneros en Necochea, y la que organiza la Fiesta del Camionero en Quequén. A esta gente la vamos a desenmascarar nosotros, y a esta chica Olivetto, a la que le pagué incluso 3 meses que le debían, le voy a iniciar acciones legales por calumnias e injurias. Al que encuentre el tercer camión nuevo que me compré, que me lo traiga a casa que lo necesito para trabajar”, finalizó.