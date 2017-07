Rodríguez le responde a ATCADE: “Lo único que saben hacer es hablar por los medios, los invito a que vayan a la justicia”

“Esta gente lo que tiene que hacer es defender la tarifa, dedicarse a trabajar, porque la mayoría que está en la foto no sabe lo que es agarrar el volante de un camión”, manifestó Mario Rodríguez, titular de ATCOA en la ciudad, al salir al cruce de las declaraciones de dirigentes de ATCADE, quienes lo cuestionaron en duros términos.

“Hace 15 años que están en Tres Arroyos y estaban solos. Nos cobraban las obleas de prepo y ahora están dolidos porque tengo más de mil asociados, están todos conmigo. A nadie se lo apretó y simplemente lo que hacemos nosotros es hacerle cobrar la tarifa. El que se quiere asociar se asocia y el que quiere hacerlo con esta gente lo hace, lo que pasa es que ya no les cree más nadie”, expresó.

“Lo único que saben hacer es hablar por los medios, hacer conferencia prensa; yo reitero, los invito a que vayan a la justicia, no tienen ni personería jurídica”, afirmó Rodríguez.

“Defiendo al camionero porque ante todo soy camionero, que comente la gente que es libre y diga a quién fui a apretar. Yo tengo el apoyo de todos en Tres Arroyos y la zona. No fui a coimear a nadie, ellos son los que aprietan, los que queman a la gente por radio, que digan las cosas como son. El día que los camioneros me digan Mario no queremos que nos defiendas más hago un paso al costado, me subo arriba de uno de mis camiones y sigo viajando”, finalizó.