Roldán pide “con pronto despacho” el sobreseimiento total de Toro: “La investigación es un bochorno”

El Dr. Sergio Roldán, abogado de la oficial de policía Rocío Celeste Toro, hizo hoy una presentación de trámite “con pronto despacho” solicitándole al Juez de Garantías el sobreseimiento total de su defendida al tiempo que advirtió que “la investigación es un gran bochorno”.

“Es por la figura que ella tiene –encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público- y no por la que se la sobreseyó de manera parcial por robo agravado ya que en realidad ya no tenía esa acusación; no entiendo esa resolución que sacaron”, aseguró por LU 24.

“Confío en la buena fe del Dr. Gallardo pero indudablemente se ha tomado la resolución sin leer la causa. Tiene que haber un error administrativo”, consideró al tiempo que explicó que “en virtud del artículo 110, tiene 48 horas para elevarme o concederme el recurso para que vaya a la Cámara de Bahía Blanca para que definitivamente me den el sobreseimiento de Rocío Toro”.

Roldán indicó que “esto me tiene bastante preocupado” y sostuvo que “hay una negligencia bastante marcada, no dejo de sorprenderme con la actividad judicial en esta localidad”.

Finalmente, dijo que “me parecen lamentable las actuaciones en varias causas que conozco y la falta de sinceridad de funcionarios públicos, sobre todo de algunos policías”.