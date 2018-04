Rompen nuevamente una cámara de seguridad: esta vez quedó destruida

El vandalismo de cada día. Volvieron a romper una cámara de seguridad que hace solo unos días había sido arreglada tras ser dañada.

La Municipalidad de Tres Arroyos informó que el miércoles pasado se dispuso reparar la cámara ubicada en la intersección de Av. Alem y calle Solís, ante un hecho de vandalismo que dejó a la misma sin funcionar.

El viernes se volvió a instalar una nueva. El domingo cerca de las 20 horas la cámara en cuestión sufrió el embate de quien al parecer no quiere ser visto mientras quien sabe que ilícito intenta cometer.

Lo cierto es que esta vez esa misma cámara que ya había sido reparada y vuelta a poner en funcionamiento 48 horas antes, ahora está sin posibilidad de reparación alguna dado los daños que le han provocado.

Cabe recordar que estas cámaras son una herramienta fundamental en la seguridad de los vecinos ya que posibilitan a la justicia clarificar hechos como así también, articulado con el Centro de Monitoreo, en la prevención ante dudosas acciones o situaciones.

Estos actos de vandalismo, que se realizan en forma periódica, no hacen más que provocar pérdida de tiempo y por consiguiente afrontar por parte del municipio un gasto económico, que podría evitarse si apelamos al sentido común y la responsabilidad de una parte de la sociedad que sin dudas transita un camino que no es el correcto.

La Secretaría de Seguridad recuerda que la línea 147 de emergencias municipales funciona las 24 horas, los 365 días del año.