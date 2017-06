Rosío Antinori: “Estoy segura de que haremos una buena elección”

La legisladora provincial y candidata en el sexto lugar de la lista de candidatos a Diputados Provinciales de Cambiemos, Rosío Antinori, visitó los estudios de nuestra emisora en la jornada manifestó estar segura de que el espacio político que integra hará una buena elección.

“Que Laura Aprile y yo podamos tener nuestro lugar en la lista es un gran orgullo; por la lista y porque cuando uno está en esta etapa de armado, se encuentra con mucho apoyo dentro y fuera del espacio político. Eso te gratifica y da mucha fuerza en esto que hace un año emprendí”, dijo.

Consideró que la oportunidad que tuvo este año y medio durante su función, “fue de crecimiento personal y dentro del espacio fue muy importante. Nos encuentra a todos en otro lugar”.

También, destacó su labor en la cuestión de las energías renovables y el apoyo brindado por el gobierno a la temática.

Manifestó que se ponen en juego ahora 11 bancas dentro de la legislatura, “Estoy segura de que haremos una buena elección. Hay mujeres muy fuertes en la provincia y sexta sección”.

Agregó además que a nivel seccional estará apoyando a quien encabeza la lista de Cambiemos, “es un muy buen representante”, expresó.

“Tengo toda la expectativa y haremos lo posible para estar en la legislatura: No hay que bajar los brazos y seguir en la lucha. Si no se renueva la banca, hay muchas cosas para hacer. Estoy muy contenta. El trabajo me da abierto muchas posibilidades al igual que el reconocimiento a mi trabajo”, advirtió.