Rosío Antinori: “Las declaraciones de Hugo Fernández me parecieron desafortunadas”

La Diputada Provincial por Cambiemos, Rosío Antinori, se refirió esta mañana a las declaraciones vertidas a nuestro medio por el Jefe de Gabinete Municipal, Hugo Fernández, en las que daba cuenta del estado de algunas obras locales, algunas de ellas detenidas y otras demoradas en su inicio, las cuales se desarrollan con fondos provenientes del estado provincial.

“Ayer hablé con Hugo Fernández y me parecieron desafortunadas sus declaraciones, porque no reflejan el esfuerzo que se hace tanto de Nación como en Provincia. Es histórica la cantidad de las obras que está haciendo la Gobernadora Vidal, además de lo del Fondo del Conurbano que es tan importante para invertir en obras. Eso los vecinos lo han visto, cosas que no se hacían y que se empezaron y se terminaron y eso marca como se trabaja en la Provincia”, destacó la funcionaria.

Resaltó que la gestión tiene un lugar predominante y que el equipo de Cambiemos “estuvo en contacto con cada una de las áreas y si en algunas de las obras hay un atraso y problemas, se está haciendo el esfuerzo para continuar. Lo importante es que este gobierno pone todo para que puedan seguir su curso y sean concluidas. Se hará todo el esfuerzo para resolverlas”, anticipó.