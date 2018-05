Rosío Antinori presente en la inauguración del primer parque eólico del país con el programa RenovAr

El Parque Eólico Corti en Bahía Blanca fue inaugurado esta mañana por el presidente Mauricio Macri. La obra, ubicada a 20 kilómetros de la ciudad, tendrá una capacidad de producción de 100 megavatios (MW) y comenzó a desarrollarse en octubre del año pasado.

El parque es el primero de 147 proyectos que están previstos por el plan RenovAr en toda la Argentina, así como le tocará al distrito de Tres Arroyos con Vientos de Reta.

En la inauguración estuvo presente la diputada provincial de Cambiemos, Rosío Antinori, quien se prestó para dialogar con LU 24 y dijo que “hay un cambio de paisaje en la provincia de buenos aires, son 147 proyectos en todo el país, licitados por el plan RenovAr y entre ellos está incluido Vientos de Reta. Ya se está trabajando en los estudios de nuevas tecnologías y en los próximos días se van a empezar con los trabajos de suelo, es muy importante porque en nuestra zona vamos a poder ver muy de cerquita los molinos girar”. Antinori no dio mayores precisiones sobre el plazo de tiempo en el que se llevará a cabo la obra, aunque sí aseguró que no falta mucho para su inicio.

“Son millones de dólares invertidos que ponen en marcha un circuito muy grande. Hay mano de obra que ya estamos capacitando, tenemos a chicos estudiando sobre energía renovable y el año que viene se brindarán cursos sobre paneles solares en el Centro de Formación Profesional, va a haber mano de obra de calidad y capacitada”, explicó Antinori.

Además, la diputada provincial sostuvo que “generar energía significa tener más producción, hay muchas fábricas que sufren de una crisis energética y esto va a generar algo muy positivo. Me parece que Tres Arroyos ha tenido un crecimiento muy importante y poder seguir trabajando por el buen camino y que siga creciendo me parece que es muy importante”.