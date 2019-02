Rubén Peralta y el pichón de negra: “Me estoy poniendo grande, y quiero ganar “Las 24”

Rubén Peralta, quien pescó un pichón de corvina negra este domingo, el que no entró en el peso establecido por reglamento al obtener una pieza menor al kilo y medio que se requiere para poder concursar, recibió un presente por parte del Club Cazadores, y luego habló con LU 24, expresando que “esto estaba en el reglamento, no hay corvinas casi, y lo que pasa es que las corvinas son de más de dos kilos, y hay que sacarlas, creo que en este concurso no habría que poner peso, o cambiar el mínimo a 800 gramos no sé, creo, de todos modos yo vine con el reglamento, no tenía el peso y no pasó, estoy agradecido por el obsequio que me dio el Club Cazadores”.

“Me estoy poniendo grande y quiero ganar “Las 24”, he ganado en chucho dos veces, una vez primero otra vez segundo, pero nunca saqué una corvina, fíjate la cantidad de pescadores que tiramos acá pero no somos corvineros”, agregó.

“Gracias a Dios los Peralta somos todos pescadores, y buena gente, muchas gracias y saludos a la gente del partido de Tres Arroyos”, finalizó el pescador claromequense.