Rugby: Cazadores comienza su participación en el Torneo Regional Pampeano C

Este fin de semana dará el inicio al Torneo Regional Pampeano C, en donde participará el plantel superior de Club Cazadores, con Primera e Intermedia.

En el Torneo participarán seis equipos. Habrá dos representantes de la URS, (Unión de rugby del Sur), Clan Cazadores y Coronel Suarez RC, dos de UROBA (Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires), Gimnasia y Esgrima de Pergamino y Kamikazes De Colon y dos de URMDP (Unión de Rugby de Mar del Plata), Campo de Pato de Balcarce y Villa Gesell RC.

El torneo se disputara a dos ruedas, ida y vuelta. En total serán 11 fechas, que comenzará el 11 de mayo, hasta el 27 de julio. Los dos primeros tendrán la posibilidad de disputar el reubicación con los equipos que queden entre el 3° y 8° puesto del Regional Pampeano B.

En Cazadores hay muchas expectativas para el inicio del torneo, ya que es el desafío más importante que tiene en el año. Es un torneo donde los mejores equipos de cada una de las uniones se dividen en tres, A, B y C.

Recordamos que Cazadores ya tiene experiencia en este tipo de torneos donde participó 4 veces y jugó 2 finales, logró un ascenso (2013).

En esta edición 2019, el fixture que dispuso la Secretaría del Regional Pampeano es el siguiente:

Donde Los Pollitos comenzarán de visitantes en la ciudad bonaerense de Pergamino, este fin de semana, luego tendrán dos partidos consecutivos de locales.

Este sábado estarán partiendo una delegación de 42 personas, para jugar domingo 12, desde las 14 hs Intermedia y desde las 15.30 hs en Primera. El encuentro se podrá seguir minuto a minuto desde el Instagram de @cazadoresrugby.

Desde la sub comisión de rugby de Cazadores se recuerda que la actividad de rugby infantil se desarrolla los días martes y jueves en las canchas de Lawn Tennis, de 18 a 19 hs y los días sábados de 13:00 a 14:30 en el predio de Esteban Echeverría al 1800.