Rugby: Cazadores le ganó a Puerto Belgrano 32 a 0

Cazadores ganó con bonus y trepó al segundo puesto de la tabla. Buen primer tiempo donde todo fue de los pollitos, dominando en las formaciones fijas y conducidas por Juan Ajargono tardaron en abrir el marcador con sendos penales a los palos para adelantarse 6 a 0 en el marcador.

Puerto Belgrano se mostró en ese primer tiempo como un equipo sin ideas y cometió demasiadas infracciones, a los 15 llegó el primer try a manos de Quinteros y a los 25 por medio de Franco Divito se consiguió el segundo try ambos convertidos por Juan Ajargo.

El segundo tiempo se mostró un Puerto Belgrano con más ganas. Las formaciones fijas se empezaron a complicar y Cazadores un poco más relajado le costó disputar los rucks, recién a los 29 minutos llegó un nuevo try, esta vez por intermedio de Carmelo Divito, y a los 39 cerró la cuenta García, ambos convertidos por López. Final 32 a 0.

Cazadores está muy lejos de su techo, esta para mucho más, hay que seguir trabajando. Figura del partido Heded. Para destacar el estado de la cancha una de las mejores de la Unión, y el marco de público que acompañó a los pollitos.

Resultados de la fecha

UNSA 21 SOL DE MAYO 28

SUAREZ 12 PALIHUE 8

Tabla de posiciones

SUAREZ 18

CAZADORES 15

PALIHUE 14

SOL DE MAYO 9

UNSA 2

PTO BELGRANO 1