Rugby: Cazadores quedó primero e invicto en el torneo de la URS

Un gran triunfo amarillo ante Universitario de Bahía Blanca por parte de los "Pollitos" del Rugby fue determinante para que el equipo de Cazadores termine primero e invicto en el torneo de la primera B de la Unión de Rugby del Sur, y de esta manera esperar el Súper 4.

Cazadores tuvo un primer tiempo muy bueno,prevaleciendo en las formaciones fijas;esto permitió tener buenas plataformas de ataque que sus tres cuartos supieron explorar,bien en defensa no dejando jugar,terminando el primer tiempo 22 - 0.

En el segundo tiempo Universitario no tuvo ni ideas ni físico para tratar de darlo vuelta; Cazadores aflojó un poco pero siguió siendo el dueño de las acciones para completar un score de 39 0.Por este camino no hay dudas de que sera un gran protagonista del Súper 4, y de esta manera poder ascender a 1ra. A.

Formación: Gatti, Rodriguez, Quinteros, Molina, Rubio, Filas, Suita, Garcia, Pesalaccia, Lopez, Vizzolini, Albareda, Piovacari, Pereyra y Di vito

Suplentes: Juan Expósito, Miguel y Franco Di Vito y Fausto Arteaga.

Tanteador: Tries: Pereyra de penal, Lopez try, Pesalaccia convertido por López, try Di Vito convertido por López, try Ajargo convertido por López, try de Molina y try de Arteaga.

