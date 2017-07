Rugby: Cazadores se adueñó del clásico

El pasado sábado se disputó una nueva fecha del Torneo Oficial URS 1B que dejó como resultado el amplio triunfo de Cazadores sobre TARHC por 61 a 10.

Los “Pollitos” cimentaron su triunfo a través del buen trabajo de Carmelo Di Vito, quién estuvo muy preciso en las conversiones y además aportó un par de tries. Ahora Cazadores recibirá a Sol de Mayo, mientras que el TARHC visitará a Puerto Belgrano.

Formaciones:

Cazadores (61): 1-Juan Expósito, 2-Juan Segundo Filas, 3-Miguel Expósito; 4-Ignacio Huici , 5-Luciano Groenemberg; 6-Tupac Molina, 7-Franco Di Vito, 8-Cristian García; 9-Pablo Pesalaccia, 10-Alejo Volonté; 11-Francisco Albareda, 12-Juan Manuel Tapia, 13-Carmelo Di Vito (C), 14-Pablo Tolosa; 15- Federico López

Ingresaron: César Trujillo, Augusto Grin, Adrián Demosio, Ignacio Castro, Alejandro Gronemberg y Oliver Christofer;

Entrenador: Abel Vizzolini y Luis Sarasqueta

Tres Arroyos RHC (10): 1-José Rodríguez, 2-Matías Arzoz, 3-Federico Elisio; 4-Maximiliano Martínez, 5-Franco Gómez; 6-Baltazar Brusandi, 7-Joaquín Rubio, 8-Bernardo Vassolo (c); 9-Felipe López, 10-Luciano Hansen; 11-Facundo Cereto, 12-Cristian Gelvez, 13-Tomás Suárez, 14-Ezequiel Ojeda; 15-Ivan Montequín.

Ingresaron: Juan Hedel, Franco Gómez, Juan Bucci y Ezequiel Ojeda.

Entrenador: Enrique Etcheto

Tantos en el Primer Tiempo: try de Huici convertido por C. Di Vito (C), try de López (T), try de Luciano Groenemberg convertido por C. Di Vito (C), try y conversión de C. Di Vito (C) y try y conversión de C. Di Vito (C).

Resultado parcial: Cazadores 28 – 5 TARHC

Tantos en el Segundo Tiempo: try de Vassolo (T), try de F. Di Vito (C), try y conversión de C. Di Vito (C), try de Trujillo convertido por C. Di Vito (C), try de Alejandro Groenemberg convertido por C. Di Vito (C) y try de Huici convertido por C. Di Vito (C).

Amonestados: Luciano Hansen y Juan Hedel

Cancha: Club Cazadores

Referee: Eduardo Villarreal



Jornada solidaria

El Club Cazadores (jugadores y subcomisión) también realizó una jornada solidaria, con la colecta y entrega de elementos al Jardín Frutillitas y al CAI.