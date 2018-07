Rugby: La M17 del TARHC jugó en Necochea

La M17 del TARHC jugó éste fin de semana un triangular en Necochea. Se midió con los dos equipos de la vecina ciudad, Necochea RC y Náutico RC.

El equipo local no pudo doblegar a sus rivales en partidos muy parejos.

En el primer encuentro cayó por 15 a 5 demostrando una buena defensa pero con algunos errores de manejo en ataque que no permitieron anotar más puntos al equipo del TARHC.

En el segundo partido contra Náutico RC, el resultado fue12 a 10 en favor de los necochenses. Los juveniles de TARHC no pudieron terminar de definir un par de ataques interesantes y pagaron caro la cantidad de penales cometidos.

En resumen, una jornada no tan buena desde los resultados, pero sí muy positiva para los chicos que siguen sumando minutos en cancha y demostrando que a pesar de ser un equipo en formación está a la altura de elencos competitivos, segun los entrenadores.

Formación de TARHC: Pelegrini, Negrette, Pavia, Brunelli, Vila Moret, Monfort,Di Fonzo ,Jaime, Duvancel, Kwasca, Barrera, Johanensen, Piccone, Giuliani y Allema. También ingresaron, Heim, Furze y Ubaldini.