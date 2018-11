Culminó el Torneo de Intermedia, siendo campeón Sportiva con 19 puntos, Suárez quedó con 13, Cazadores con 9 y Argentino cerró con 4.

Cazadores no pudo en su visita a Coronel Suárez perdiendo por 25 a 15.

Convirtieron tries Molina y Di Vito, mientras que Arteaga anotó una conversión y un penal.

La próxima actividad para los Pollitos es el Seven de la Unión durante este fin de semana.