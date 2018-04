Ruidoso reclamo de trabajadores del Banco Provincia en Tres Arroyos (video)

Al cumplirse la segunda jornada del paro dispuesto por la Comisión Interna del Banco Provincia, los trabajadores efectuaron un ruidoso reclamo en las puertas de la entidad.

Acompañó a los mismos el representante local de La Bancaria, Leonardo Dáttoli, en tanto quien fue vocero de los empleados fue Carlos Sánchez, quien dio a conocer nuevamente los motivos de la medida de fuerza, y expresó que “el reclamo surge ya que tema hubo muchos intentos similares de desfinanciar al BAPRO: lo intentó Martínez de Hoz, Cavallo y Prat Gay antes de irse, cosa que nadie lo dice, pero quienes venimos luchando por la no privatización del Banco y de que no toquen nuestra Caja, la que no es una Caja de privilegiados como quiere hacer creer la Gobernadora, sino que es nuestra caja es una Caja de empleados que han hecho aportes especiales, sustanciales, durante toda su vida, e inclusive hoy, aún jubilados, seguimos aportando hasta el último de nuestros días”.

“Esta lucha abarca varios aspectos, primero la defensa de la Caja, porque es nuestra, porque no la pueden tocar; si la Caja es deficitaria es por un simple motivo, nuestros políticos no han sabido revertir la situación; es lógico que la tecnología ha superado al hombre, y la tecnología hizo que hoy en esta sucursal, donde había antes sesenta personas hoy haya treinta,” dijo.

“Está consagrado en la Constitución provincial y en la de la Nación misma, que los fondos de la ANSES tienen que ir a socorrer a las cajas que son deficitarias; en nuestro caso, se fue gente, vinieron máquinas, entonces lo que queremos es que no se toquen los derechos adquiridos; nos han pedido un montòn de sacrificios, los que hemos venido haciendo, como el hecho de aportar después de jubilados”, especificó Sánchez.

“Queremos negociar pero es un diálogo de sordos”

“Queremos negociar, queremos volver a arreglar, estamos dispuestos, tanto la Asociación Bancaria como la Comisión Interna, nos vamos a avenir a cualquier tipo de diálogo, pero no a que nos metan una ley en 24 horas como pasó con la 15.008, ley que hemos intentado que se declare inconstitucional porque hay un montòn de errores que nosotros como jubilados y activos no vamos a permitir y vamos a luchar; hemos intentado un diálogo, pero es un diálogo de sordos con el gobierno provincia, pero hay una parte que quiere dialogar y la otra no quiere escuchar, nos queda la esperanza que sea la Suprema Corte de Justicia quien le diga a la Gobernadora que se equivocó, que nos afecta a todos, que la ley es nefasta porque avasalla derechos adquiridos, nosotros nos jubilamos a través de un sistema del cual hoy nos quieren sacar, eso no se puede hacer, es inconstitucional desde todo punto de vista”, subrayó.

“Sánchez anticipó que el Concejo Deliberante trata mañana en la sesión convocada una resolución “en apoyo y pidiendo la derogación o la reforma de la ley 15.008 que es lo que pedimos”.

“Es una forma encubierta de desprestigiar al Banco para desfinanciarlo y entregarlo”

“Hay un trasfondo que se dice a medias; es una forma encubierta de desprestigiar al Banco para desfinanciarlo y entregarlo a la banca privada; nosotros no lo vamos a permitir, y queremos que sepan que la familia del Provincia es muy grande y arrastramos a mucha gente, no somos dos o tres como creen, porque el pueblo es el verdadero dueño de este banco, no es una gobernadora de turno ni es un minuto ni es un presidente caprichoso, el Banco es del pueblo y nosotros estamos al frente como empleados pero sabemos que tenemos el apoyo del pueblo”.

Jubilarse a los 65

Si hay un matrimonio trabajando en el Banco y uno de los dos tiene la desgracia de fallecer, el otro no puede cobrar la pensión; además, a las mujeres activas las han mandado a jubilarse a los 65 años cuando ninguna provincia o la Nación lo permite; hay otro punto como el que indica que por imperio de esta ley el Banco se haga cargo del déficit de nuestra caja, que es deficitaria como dije porque los políticos de turno no supieron ir arreglando los tantos, y hoy pretenden que el almacenero se haga cargo de la jubilación de su empleado, el almacenero se funde, y al Banco le pasaría lo mismo.

“La lucha va a seguir, trataremos de no causarle demasiado perjuicio a la gente”

El plan de lucha está planteado desde hace tres meses y va a ir in crescendo en la medida en que lo vayan requiriendo e informando nuestras comisiones gremiales, sobre todo la Asociación Bancaria, de quienes tenemos el apoyo incondicional, por lo que tratamos de encolumnarnos y no desperdigar esfuerzos y tomar acciones en forma individual porque dispersa la fuerza, el justo reclamo, por lo que queremos ser orgánicos, ir detrás de nuestro gremio y todo lo que ellos dicten lo vamos a hacer; hoy cumplimos las 48 horas de paro y el viernes hay un paro general que no abarca específicamente el reclamo de nuestra Caja ya que sí lo hace, pero van por el salario, un salario digno, justo que tampoco quieren ver de la gobernación. La lucha va a seguir, hay compañeros inclusive de la zona, y trataremos de no causarle daño ni demasiado perjuicio a la gente, pero reclamando por lo nuestro que creemos que es justo”.