Ruta segura: Vial Agro cotizó 1000 millones de dólares, la segunda mejor oferta

El gobierno nacional abrió hoy los sobres con las ofertas económicas por la etapa I de la Red de Autopistas y Rutas Seguras, que incluye la transformación del tramo Coronel Dorrego-Azul de la carretera nacional 3 en ruta segura.

Según se informó, 10 empresas y UTE presentaron propuestas por los 6 corredores viales que fueron licitados mediante el sistema de Participación Público Privada (PPP). La firma local, Vial Agro, fue la segunda mejor oferta, cotizando 1000 millones de dólares por el Corredor Vial A -que incluye a la ruta 3 desde Las Flores hasta Coronel Dorrego, y la 226, desde Olavarría hasta Mar del Plata- que tuvo siete ofertas más, de las cuales la más económica fue la de José Cartellone Construcciones Civiles SA.

El detalle de las empresas es el siguiente:

1) José Cartellone Construcciones Civiles SA: U$S 994 millones.

2) Vial Agro / Paolini Hnos. / INC (Italia): U$S 1.002 millones.

3) Helport / Obras y Servicios Copasa (España) / Panadile SaicFel: U$S 1.100 millones.

4) Green / China Construction America: U$S 1.451 millones.

5) CZR Construcciones / Grodco Ingenieros Civiles (Colombia) / Grupo Alberdi: U$S 1.474 millones.

6) Techint / Acciona Concesiones (España): U$S 1.576 millones.

7) Benito Roggio e Hijos: U$S 1.740 millones.

8) MSU Infraestructura / UCSA SA / Inversiones PPP: U$S 1.799 millones.

El pliego contemplaba un nivel de inversión inicial, en obras principales, de 984 millones de dólares, mientras que para obras complementarias se preveían U$S 346 millones. La inversión inicial se ejecutará en los 4 primeros años de concesión, mientras que las obras complementarias se harán entre los años 5 a 10.

En este corredor vial, en el tramo Las Flores-Azul de la ruta 3 (de 116 kilómetros) se ejecutará una autopista con tres variantes en sitios críticos, mientras que entre Azul y Olavarría se construirán 41 kilómetros de rutas especiales.

En el resto del corredor (494 kilómetros) se transformará a las carreteras en ruta segura (tendrán tres carriles y banquinas pavimentadas).

El sistema de Participación Público Privada establece que las obras deberán estar financiadas en un 100% por los contratistas. A cambio, tendrán la concesión del tramo que intervengan durante 15 años. En ese tiempo recibirán ingresos por cobro directo de peaje a los usuarios y por aportes estatales (los cuales saldrán del impuesto a los combustibles).

Propuestas bajas

Fuentes del gobierno destacaron hoy que las ofertas fueron dispares, pero sobre todo que estuvieron "muy por debajo" de los costos calculados (hasta un 33% menos).

El titular de Vialidad nacional, Javier Iguacel, enfatizó que esto muestra la confianza que hay en el país, mientras que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, calificó a las ofertas como “muy competitivas".

Iguacel también llevó tranquilidad a los empresarios en cuanto a que la turbulencia cambiaria de las últimas semanas no modificará las condiciones de las próximas licitaciones.

“Cualquier coyuntura no tiene nada que ver con lo que se ofertó acá", remarcó.

También negó que los empresarios vayan a renegociar precios por efecto de la inflación.

El proyecto general de la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras se divide en tres etapas de licitación, con una inversión total superior a los 12.500 millones de dólares para los primeros 5 años y superior a los 4.200 millones de dólares durante los siguientes 10.

A lo largo de las tres etapas se intervendrán alrededor de 7.277 kilómetros de rutas nacionales, mediante la construcción de 1.610 kilómetros de autopistas, 3.310 kilómetros de ruta segura, 324 kilómetros de obras especiales y 26 kilómetros de variantes; en total, 5.270 kilómetros.

Los restantes 2.077 kilómetros serán intervenidos a través de obras de mejoras y mantenimiento de la red vial existente.