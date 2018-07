Rutas Seguras: Tras la firma del contrato Quantín dijo que “es un desafío”

Las empresas Paolini, Vial Agro e INC, conforman el consorcio que realizará las obras que administrarán 707 kilómetros de rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires, denominado Corredor Vial A, bajo el esquema de Participación Público-Privada (PPP), ya licitados para la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras.

Hoy, el gobierno nacional suscribió el contrato para la construcción de dos de los corredores viales, entre los que se encuentra la de Ruta 3 entre Las Flores y Coronel Dorrego.

LU 24 habló con el titular de Vial Agro, Ingeniero Pablo Quantín volvió a reafirmar que en octubre o noviembre comenzaran con los trabajos. Además se mostró expectante y dijo que “es un desafío porque es un cambio de paradigma. Ya no tenemos que discutir proyectos con el Estado sino con la comunidad”.

El comienzo de la obra

“Nosotros terminamos de firmar la documentación contractual entre esta semana y la semana que viene. El 1° de agosto nos hacemos cargo del corredor propiamente dicho. Tenemos aproximadamente entre 90 y 120 días para finalizar los proyectos ejecutivos, así que yo diría que en el mes de octubre, noviembre, vamos a estar trabajando”, contó.

El Corredor arranca en la ciudad de Flores en Ruta 3 hasta Coronel Dorrego y la 226 desde Mar del Plata hasta Olavarría. En cuanto al personal dijo que “parte absorbemos la gente de la actual concesionaria y parte del staff de la nueva empresa que estamos terminando de formar”.

También expresó que deberán trabajar en cuatro y cinco frentes simultáneamente por lo que habrá cuatro o cinco obradores y uno estará cerca de Tres Arroyos o en la ciudad.

Peajes

Consultado sobre el cobro de peajes, Quantín explicó que se cobrara una vez finalizada la obra. “Nosotros en el Corredor tomamos cinco cabinas de peaje, las dos de la Ruta 3 se levantan, es decir el peaje entre Azul y Las Flores y el de Cascallares se levantan, y esos se van a reincorporar y se va a comenzar con el cobro una vez finalizada las obras de esos sectores. Las cabinas de peaje de la 226 permanecen porque parte de las obras ya están realizadas”, dijo y agregó: “Quedará un peaje más cerca de Tres Arroyos, cuando finaliza la variante de Tres Arroyos que se va a construir, arrancando aproximadamente en el acceso al Colegio Agropecuario y saliendo en la Ruta 85”.

Cambio de paradigma

Finalmente concluyó que “es un gran desafío porque es un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Nosotros hemos sido durante 54 años contratistas del Estado de diferentes formas, y ahora pasamos a brindar un servicio, que es diferente. Ya no tenemos que discutir un proyecto con el Estado sino que tenemos que discutir un proyecto con la comunidad y no tenemos que esperar que el Estado pague por esta construcción, sino que nosotros procuramos el financiamiento el cual se recupera con el uso del bien a lo largo de 15 años”.