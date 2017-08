Sabrina Albornoz, precandidata a Consejera Escolar por 1País: “Hay muchas ganas de trabajar”

Sabrina Albornoz, precandidata a Consejera Escolar en primer lugar del Frente 1País a nivel local, visitó los estudios de LU 24 para contar sus propuestas y de cómo está recibiendo su primer participación política: “Hay un montón de sentimientos encontrados, nervios por ser mi primera experiencia, es un combo de cosas que a uno le afectan pero de todas formas estoy muy contenta. El Consejero Escolar se encarga de gestionar todos los recursos de las instituciones educativas de todos los niveles de Tres Arroyos, tiene la misma figura política al igual que los concejales pero se encarga de lo que es la infraestructura más que nada”.

Respecto a sus inicios en la política y el por qué elegir 1País, Albornoz manifestó que “siempre me gustó la política, hace tiempo que tenía ganas de participar, hace un tiempo que venía observando como trabajaba este espacio, conocí a algunas personas que están aquí dentro y algunas personas son compañeras de la Escuela, se el trabajo que hacen y lo vuelcan en 1País, este año llegó la propuesta concreta de participar y me sumé”. También agregó que “era una linda oportunidad, me gustó el espacio me convencieron las personas que había y me gusta que haya muchas ganas de trabajar, se pensó una lista con personas que jamás habían participado en política partidaria y me pareció algo súper valioso”.

Sergio Massa y Margarita Stolbizer son los referentes del frente y la docente también habló de ellos: “Me gusta que se haya sumado Stolbizer, me gusta mucho que las mujeres participen. En ocasiones anteriores había votado a Sergio Massa y me gusta su forma de trabajar”.

“Las cooperadoras y padres es hacen cargo de cuestiones que le corresponden al Estado, es una de mis principales misiones a pensar si fuese Consejera Escolar como podría colaborar con eso” dijo Albornoz, refiriéndose a alguna de sus futuras propuestas en caso de ejercer como Consejera Escolar.

La mujer de 29 años es docente de Ciencias Políticas en distintos establecimientos educativos, posee un amplio contacto con los jóvenes y tiene una mirada alentadora de los mismos: “Yo soy profesora de Ciencias Políticas, los adultos critican mucho a la juventud, hay jóvenes a los que realmente les preocupan los problemas, no les da lo mismo las cosas, yo trato de incentivar la importancia de la participación y de que todos somos sujetos políticos por el hecho de ser parte de esta sociedad, cuando el tema les interesa los chicos siempre participan y se involucran”.